Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хави Гарсия: «Зенит» вкладывает деньги, и мы обязаны стать чемпионами»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Хави Гарсия Лига чемпионов

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о выступлении команды в последние несколько сезонов.

    – Вас ожидает четвертый сезон в «Зените», сможете ли вы стать чемпионами спустя два года?

    – Клуб вкладывает деньги, чтобы это произошло, и мы обязаны стать чемпионами.

    – Тренер Роберто Манчини для этого подходит?

    – Это тренер-победитель, у него большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир, и хорошо, что Манчини с нами.

    – «Зенит» два года без Лиги чемпионов. Вы разочарованы?

    – Плохо, что мы два года остаемся без Лиги чемпионов. Нам нужно измениться, чтобы выйти на новый уровень, — заявил Гарсия.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться