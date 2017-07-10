Хави Гарсия: «Зенит» вкладывает деньги, и мы обязаны стать чемпионами»
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о выступлении команды в последние несколько сезонов.
– Вас ожидает четвертый сезон в «Зените», сможете ли вы стать чемпионами спустя два года?
– Клуб вкладывает деньги, чтобы это произошло, и мы обязаны стать чемпионами.
– Тренер Роберто Манчини для этого подходит?
– Это тренер-победитель, у него большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир, и хорошо, что Манчини с нами.
– «Зенит» два года без Лиги чемпионов. Вы разочарованы?
– Плохо, что мы два года остаемся без Лиги чемпионов. Нам нужно измениться, чтобы выйти на новый уровень, — заявил Гарсия.
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