Полузащитник Хави Гарсия поделился мнением о выступлении команды в последние несколько сезонов.

– Вас ожидает четвертый сезон в , сможете ли вы стать чемпионами спустя два года?

– Клуб вкладывает деньги, чтобы это произошло, и мы обязаны стать чемпионами.

– Тренер Роберто Манчини для этого подходит?

– Это тренер-победитель, у него большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир, и хорошо, что Манчини с нами.

– «Зенит» два года без Лиги чемпионов. Вы разочарованы?

– Плохо, что мы два года остаемся без Лиги чемпионов. Нам нужно измениться, чтобы выйти на новый уровень, — заявил Гарсия.