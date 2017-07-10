Фурсенко о предложении продать Дзюбу «Спартаку»: «Ничего не слышал, никому ничего не предлагал»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб предложил «Спартаку» выкупить форварда Артема Дзюбу.
«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», — сказал Фурсенко.
Сообщалось, что «Зенит» намерен сделать ставку на Александра Кокорина и продать Дзюбу. Петербургский клуб предложил купить игрока «Спартаку», но москвичи отказались.
Опрос
Дзюба снова в «Спартаке» – это как?
3938 голосов 39
- Это отлично, вернется домой24%
- Это жесть, Дзюба предал "Спартак"76%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.