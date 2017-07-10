Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фурсенко о предложении продать Дзюбу «Спартаку»: «Ничего не слышал, никому ничего не предлагал»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб предложил «Спартаку» выкупить форварда Артема Дзюбу.

    «Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», — сказал Фурсенко.

    Сообщалось, что «Зенит» намерен сделать ставку на Александра Кокорина и продать Дзюбу. Петербургский клуб предложил купить игрока «Спартаку», но москвичи отказались.

    «БИЗНЕС Online»: «Спартаку» предложили купить Дзюбу

    Опрос

    Дзюба снова в «Спартаке» – это как?

    3938 голосов 39
    • Это отлично, вернется домой
      24%
    • Это жесть, Дзюба предал "Спартак"
      76%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться