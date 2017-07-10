Фурсенко о предложении продать Дзюбу «Спартаку»: «Ничего не слышал, никому ничего не предлагал»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб предложил выкупить форварда Артема Дзюбу.

«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», — сказал Фурсенко.

Сообщалось, что намерен сделать ставку на Александра Кокорина и продать Дзюбу. Петербургский клуб предложил купить игрока , но москвичи отказались.

«БИЗНЕС Online»: «Спартаку» предложили купить Дзюбу