«Ювентус» арендует Дугласа Косту за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн
«Ювентус» и «Бавария» договорились об условиях перехода полузащитника Дугласа Косты.
Туринский клуб арендует бразильца за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.
Дуглас Коста уже согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта. В среду он прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.
Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.
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