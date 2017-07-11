Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» арендует Дугласа Косту за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Дуглас Коста

    «Ювентус» и «Бавария» договорились об условиях перехода полузащитника Дугласа Косты.

    Туринский клуб арендует бразильца за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.

    Дуглас Коста уже согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта. В среду он прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

    Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться