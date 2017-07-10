Лукаку подписал 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий Ромелу Лукаку официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Бельгиец подписал с «МЮ» 5-летний контракт с опцией продления еще на один год. 24-летний Лукаку присоединится к «Юнайтед» на сборе в Лос-Анджелесе.
Сообщалось, что за его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» бесплатно отпустил в мерсисайдский клуб форварда Уэйна Руни.
Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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