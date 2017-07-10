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    Лукаку подписал 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия трансферы фото Ромелу Лукаку

    Нападающий Ромелу Лукаку официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

    Бельгиец подписал с «МЮ» 5-летний контракт с опцией продления еще на один год. 24-летний Лукаку присоединится к «Юнайтед» на сборе в Лос-Анджелесе.

    Сообщалось, что за его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» бесплатно отпустил в мерсисайдский клуб форварда Уэйна Руни.

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    Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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