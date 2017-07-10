Смолов пропустит три недели, самочувствие – «нормальное»

Нападающий Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии.

Обследование выявило небольшой надрыв мышцы задней поверхности бедра без гематомы. Восстановление должно занять около трех недель.

Таким образом, Смолов пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18.

В ответ на вопрос о самочувствии после обследования Смолова сказал: «Нормально».

Напомним, что Смолов получил повреждение в воскресенье в контрольном матче против ЦСКА (1:1) в Австрии.