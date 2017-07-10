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    Смолов пропустит три недели, самочувствие – «нормальное»

    Теги Федор Смолов Премьер-лига Россия травмы Краснодар

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прошел в Москве процедуру магнитно-резонансной томографии.

    Обследование выявило небольшой надрыв мышцы задней поверхности бедра без гематомы. Восстановление должно занять около трех недель.

    Таким образом, Смолов пропустит два-три тура чемпионата России-2017/18.

    В ответ на вопрос о самочувствии после обследования Смолова сказал: «Нормально».

    Напомним, что Смолов получил повреждение в воскресенье в контрольном матче против ЦСКА (1:1) в Австрии.

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