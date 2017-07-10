Нападающий Артем Дзюба может покинуть команду в текущее трансферное окно, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, питерцы ищут варианты продолжения карьеры игрока и намерены продать его летом.

«Зенит» предлагал купить 28-летнего форварда , но руководство «красно-белых» отказалось от возвращения игрока.

Подробную статистику Дзюбы можно посмотреть здесь.