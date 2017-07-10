«БИЗНЕС Online»: «Зенит» предложил «Спартаку» купить Дзюбу
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть команду в текущее трансферное окно, утверждает «Бизнес Online».
По информации источника, питерцы ищут варианты продолжения карьеры игрока и намерены продать его летом.
«Зенит» предлагал купить 28-летнего форварда «Спартаку», но руководство «красно-белых» отказалось от возвращения игрока.
Подробную статистику Дзюбы можно посмотреть здесь.
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