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    «БИЗНЕС Online»: «Зенит» предложил «Спартаку» купить Дзюбу

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть команду в текущее трансферное окно, утверждает «Бизнес Online».

    По информации источника, питерцы ищут варианты продолжения карьеры игрока и намерены продать его летом.

    «Зенит» предлагал купить 28-летнего форварда «Спартаку», но руководство «красно-белых» отказалось от возвращения игрока.

    Подробную статистику Дзюбы можно посмотреть здесь.

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