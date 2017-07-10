Матч четвертого круга «Уимблдона» между Новаком Джоковичем и Адрианом Маннарино перенесен на завтра. Встреча должна была пройти сегодня на Корте №1 после матча между Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером, который в итоге продолжался почти пять часов.

Решение организаторов вызывает споры, поскольку на Центральном корте все матчи закончились больше чем за час до окончания встречи Мюллера и Надаля, так что матч Джоковича мог быть перенесен туда. Непонятно, почему встречу решено перенести на завтра, а не провести сегодня на Центральном корте, который оснащен выдвижной крышей и освещением.

Организаторы турнира объяснили свое решение соображениями безопасности. По их мнению, перенос матча вызвал бы большую активность среди 30 000 человек, находящихся на территории проведения турнира, что затруднило бы обеспечение безопасности.

Таким образом, победитель матча между Джоковичем и Маннарино станет единственным четвертьфиналистом, который будет вынужден играть два дня подряд. Соперником победителя этого матча станет Томаш Бердых.