«Краснодар» презентовал форму на сезон – на фото нет Смолова
«Краснодар» представил комплект домашней и гостевой формы на сезон-2017/18.
Домашняя форма «быков» выполнена в традиционных черно-зеленых цветах.
Гостевой комплект – в белом цвете с черными и зелеными вставками.
Производителем экипировки является компания PUMA.
Отметим, что на фотографиях, презентующих форму, нет форварда Федора Смолова, который может покинуть команду. Главным претендентом на покупку Смолова считается «Спартак».
На фотографии основного комплекта (слева направо): Налдо, Илья Жигулев, Павел Мамаев, Торнике Окриашвили и Маурисио Перейра.
Фото: официальный сайт «Краснодара»
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