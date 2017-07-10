«Краснодар» презентовал форму на сезон – на фото нет Смолова

представил комплект домашней и гостевой формы на сезон-2017/18.

Домашняя форма «быков» выполнена в традиционных черно-зеленых цветах.

Гостевой комплект – в белом цвете с черными и зелеными вставками.

Производителем экипировки является компания .

Отметим, что на фотографиях, презентующих форму, нет форварда Федора Смолова, который может покинуть команду. Главным претендентом на покупку Смолова считается «Спартак».

На фотографии основного комплекта (слева направо): Налдо, Илья Жигулев, Павел Мамаев, Торнике Окриашвили и Маурисио Перейра.

Фото: официальный сайт «Краснодара»