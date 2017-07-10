Кузнецова вышла в 1/4 финала «Уимблдона» впервые за 10 лет

Первая ракетка России Светлана Кузнецова, обыгравшая сегодня на «Уимблдоне» польку Агнешку Радванску (6:2, 6:4), впервые с 2007 года вышла в 1/4 финала этого турнира «Большого шлема».

На «Уимблдоне» россиянка трижды играла на стадии 1/4 (2003, 2005, 2007), но ни разу не проходила дальше. Ее соперницей в следующей стадии станет испанка Гарбинье Мугуруса.

На турнирах «Большого шлема» 32-летняя Кузнецова вышла в четвертьфинал впервые с «Ролан Гаррос»-2014.