«Зенит» купил Паредеса, «Спартак» взял Петковича, Поветкин победил и другие новости дня

1. Супертрансфер в РФПЛ: «Зенит» купил опорника «Ромы» Леандро Паредеса за 23 млн евро.

2. «Спартак» подписал по свободному трансферу правого защитника Марко Петковича, ранее игравшего за «Црвену Звезду».

3. Александр Поветкин единогласным решением судей победил украинца Руденко.

4. В НХЛ начались подписания свободных агентов – в том числе русских. Дадонов продолжит карьеру во «Флориде», Емелин – в «Нэшвилле», Бурмистров – в «Ванкувере», а Куликов – в «Виннипеге».

5. Владимир Путин не приедет на финал Кубка конфедераций.

6. Мегатрейд в НБА: Пола Джордж станет партнером Уэстбрука в «Оклахома-Сити», в «Индиану» отправятся Оладипо и Сабонис.

7. Зе Луиш подрался с игроком соперника во время товарищеского матча «Спартак» – «Вождовац».

8. Сергей Калинин перешел из «Торонто» в СКА. Роман Ротенберг сказал, что это на благо сборной.

9. Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио. Приехали Неймар, Пике, Это’О и много кто еще.

10. «Ростов» и «Рубин» договорились о переходе Федора Кудряшова. От прошлогоднего «Ростова» скоро один Бухаров останется.

11. «Рейнджерс» подписали с Кевином Шаттенкирком 4-летний контракт на 26,6 млн долларов.

12. Стефен Карри и «Голден Стэйт» договорились о рекордном контракте на 5 лет и 201 млн долларов.

Цитата. Виталий Мутко о допинге: «Не для этого мы инвестируем деньги в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем».