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    НХЛ. «Флорида» объявила о подписании Дадонова

    Теги СКА переходы Флорида Евгений Дадонов НХЛ КХЛ

    «Флорида» объявила о подписании 3-летнего контракта с нападающим Евгением Дадоновым.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин будет получать 4 млн долларов в год.

    Дадонов был выбран «Флоридой» в 3-м раунде драфта 2007 года под общим 71-м номером. С 2009 по 2012 год он провел за «Флориду» 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого играл за «Трактор», «Донбасс» и СКА.

    Дадонов дважды выигрывал Кубок Гагарина. В 2014 году хоккеист стал чемпионом мира в составе сборной России.

    Статистику Дадонова можно посмотреть здесь.

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