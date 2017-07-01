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    «Зенит» подтвердил переход Паредеса из «Ромы» за 23 млн евро

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Леандро Паредес

    «Зенит» объявил о приобретении полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

    23-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 4 года.

    Римляне сообщили, что сумма трансфера Паредеса составила 23 миллиона евро. Еще 4 миллиона «Рома» может получить в качестве бонусов.

    Паредес – воспитанник «Бока Хуниорс». Он также выступал за «Кьево» и «Эмполи». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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