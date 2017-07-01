«Зенит» подтвердил переход Паредеса из «Ромы» за 23 млн евро
«Зенит» объявил о приобретении полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.
23-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 4 года.
Римляне сообщили, что сумма трансфера Паредеса составила 23 миллиона евро. Еще 4 миллиона «Рома» может получить в качестве бонусов.
Паредес – воспитанник «Бока Хуниорс». Он также выступал за «Кьево» и «Эмполи». Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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