Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» объявил о переходе Петковича

    Теги Спартак Премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда трансферы фото Марко Петкович

    «Спартак» совершил первый летний трансфер.

    Команду пополнил сербский защитник Марко Петкович. 24-летний игрок правого края подписал контракт с московским клубом.

    Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на сезон, а зарплата составит около миллиона евро в год.

    Петкович перешел в «Спартак» из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. Изучить подробную статистику игрока можно здесь.

    фото

    Фото: официальный сайт «Спартака»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться