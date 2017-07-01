«Спартак» объявил о переходе Петковича

совершил первый летний трансфер.

Команду пополнил сербский защитник Марко Петкович. 24-летний игрок правого края подписал контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на сезон, а зарплата составит около миллиона евро в год.

Петкович перешел в «Спартак» из на правах свободного агента. Изучить подробную статистику игрока можно здесь.

Фото: официальный сайт