«Спартак» объявил о переходе Петковича
«Спартак» совершил первый летний трансфер.
Команду пополнил сербский защитник Марко Петкович. 24-летний игрок правого края подписал контракт с московским клубом.
Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления еще на сезон, а зарплата составит около миллиона евро в год.
Петкович перешел в «Спартак» из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. Изучить подробную статистику игрока можно здесь.
Фото: официальный сайт «Спартака»
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