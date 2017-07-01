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    Путин не планирует приезжать на финал Кубка конфедераций

    Теги сборная Германии сборная Чили Владимир Путин Кубок конфедераций

    Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Путин присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. Он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и посмотрел матч России и Новой Зеландии.

    В финале Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.

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