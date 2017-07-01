Путин не планирует приезжать на финал Кубка конфедераций
Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. Он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и посмотрел матч России и Новой Зеландии.
В финале Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.