Путин не планирует приезжать на финал Кубка конфедераций

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финал Кубка конфедераций, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня. Он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и посмотрел матч России и Новой Зеландии.

В финале Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.