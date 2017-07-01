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    Роман Ротенберг – о переходе Калинина: «СКА продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России»

    Теги СКА КХЛ Сергей Калинин Роман Ротенберг

    Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход в клуб нападающего Сергея Калинина.

    «Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России.

    Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своем клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил.

    Благодаря переходу в СКА Калинин получит возможность перезапустить карьеру и в перспективе побороться за попадание на Олимпийские игры. Таким образом, наша лига получит еще одного яркого хоккеиста, который будет радовать отечественных болельщиков», — сказал Ротенберг.

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