Роман Ротенберг – о переходе Калинина: «СКА продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход в клуб нападающего Сергея Калинина.

«Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России.

Играя в , Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своем клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил.

Благодаря переходу в СКА Калинин получит возможность перезапустить карьеру и в перспективе побороться за попадание на Олимпийские игры. Таким образом, наша лига получит еще одного яркого хоккеиста, который будет радовать отечественных болельщиков», — сказал Ротенберг.