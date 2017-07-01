«Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере Кудряшова

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов продолжит карьеру в .

Между клубами достигнута договоренность о трансфере 30-летнего футболиста.

«Дорогие болельщики , хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций.

Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» – сказал Кудряшов.

Ранее сообщалось, что Кудряшов может перейти в турецкий «Истанбул».

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.