«Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере Кудряшова
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов продолжит карьеру в «Рубине».
Между клубами достигнута договоренность о трансфере 30-летнего футболиста.
«Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций.
Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» – сказал Кудряшов.
Ранее сообщалось, что Кудряшов может перейти в турецкий «Истанбул».
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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