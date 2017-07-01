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    «Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере Кудряшова

    Теги Ростов Рубин Федор Кудряшов Премьер-лига Россия трансферы

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов продолжит карьеру в «Рубине».

    Между клубами достигнута договоренность о трансфере 30-летнего футболиста.

    «Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций.

    Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами, и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» – сказал Кудряшов.

    Ранее сообщалось, что Кудряшов может перейти в турецкий «Истанбул».

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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