Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что российские клубы и сборная страны регулярно проверяются на допинг.

– В футболе допинг не актуален. Это разговоры для обывателей. Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций.

Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить! Давайте хоть чему-то доверять. Система допинг-контроля не позволяет массовые манипуляции. Наших спортсменов постоянно тестируют. Маша Кучина выигрывает шестой турнир и везде у нее берут допинг-тесты.

не занимается допинг-контролем. Пробы берут организации аккредитованные ВАДА – шведские, немецкие. Они приезжают по заданию, берут тесты и увозят их в аккредитованные лаборатории заграницей. Но раз пробы берут в России, возникают какие-то подозрения. Видимо, воздух у нас такой.

У нас нет фактов по допингу в российском футболе. Было обращение по семи игрокам. Две девочки, мальчики 15–17 лет. Не для этого мы инвестируем деньги в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем, — сказал Мутко.