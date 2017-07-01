Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины светская хроника

    Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио, сообщил телеканал Todo Noticias.

    На свадьбу были приглашены 260 гостей. В Росарио прибыли действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой – колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

    На празднике также присутствовали двое сыновей пары, состоящей в отношениях уже более 10 лет, и их друзья детства.

    По случаю торжества в городе были приняты дополнительные меры безопасности – были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Отель, в котором проходила церемония, находился под охраной частной фирмы.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться