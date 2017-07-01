Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером».

Соглашение рассчитано на один год, зарплата 25-летнего хоккеиста составит 900 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Бурмистров перешел из «Виннипега» в «Аризону». В общей сложности в регулярном чемпионате он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-7».