НХЛ. Бурмистров подписал с «Ванкувером» 1-летний контракт на 900 тысяч долларов
Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером».
Соглашение рассчитано на один год, зарплата 25-летнего хоккеиста составит 900 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Бурмистров перешел из «Виннипега» в «Аризону». В общей сложности в регулярном чемпионате он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-7».
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