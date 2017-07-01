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    НХЛ. Бурмистров подписал с «Ванкувером» 1-летний контракт на 900 тысяч долларов

    Теги переходы Ванкувер Аризона НХЛ Александр Бурмистров

    Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером».

    Соглашение рассчитано на один год, зарплата 25-летнего хоккеиста составит 900 тысяч долларов. 

    В минувшем сезоне Бурмистров перешел из «Виннипега» в «Аризону». В общей сложности в регулярном чемпионате он сыграл в 49 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-7». 

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