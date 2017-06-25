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    КК-2017. Португалия в 1/2 финала сыграет с Чили, Германия – с Мексикой

    Теги сборная Португалии сборная Германии сборная Чили сборная Мексики Кубок конфедераций

    Сегодня определились полуфинальные пары на Кубке конфедераций в России.

    Команда Португалии, выигравшая группу A, сыграет со сборной Чили, а победитель группы B сборная Германии – с Мексикой.

    Полуфиналы пройдут 28 (в Казани) и 29 июня (в Сочи). Оба матча начнутся в 21.00 по московскому времени.

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    903 голосa 8
    • сборная Германии
      35%
    • сборная Португалии
      42%
    • сборная Чили
      18%
    • сборная Мексики
      5%

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