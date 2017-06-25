КК-2017. Португалия в 1/2 финала сыграет с Чили, Германия – с Мексикой
Сегодня определились полуфинальные пары на Кубке конфедераций в России.
Команда Португалии, выигравшая группу A, сыграет со сборной Чили, а победитель группы B сборная Германии – с Мексикой.
Полуфиналы пройдут 28 (в Казани) и 29 июня (в Сочи). Оба матча начнутся в 21.00 по московскому времени.
Опрос
Кто победит в Кубке конфедераций?
903 голосa 8
- сборная Германии35%
- сборная Португалии42%
- сборная Чили18%
- сборная Мексики5%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.