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    Матчи группового этапа КК-2017 посетили около 450 тысяч зрителей

    Теги сборная России болельщики Открытие Арена Крестовский Кубок конфедераций Олимпийский стадион Сочи Казань-Арена

    На 12 матчей группового этапа Кубка конфедераций-2017 в России на стадионы в Петербурге, Москве, Казани и Сочи сходили 449 599 зрителей.

    Рекорд посещаемости был установлен на игре 3-го тура Новая Зеландия – Португалия (0:4). На арену в Санкт-Петербурге пришли 56 290 зрителей.

    Три матча сборной России в сумме посетили 134 595 человек. Больше всего зрителей (50 251) было на игре с Новой Зеландией (2:0) в Санкт-Петербурге.

    Возможно, в России все-таки любят футбол

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    • сборная Германии
      33%
    • сборная Португалии
      45%
    • сборная Чили
      18%
    • сборная Мексики
      4%

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