Матчи группового этапа КК-2017 посетили около 450 тысяч зрителей
На 12 матчей группового этапа Кубка конфедераций-2017 в России на стадионы в Петербурге, Москве, Казани и Сочи сходили 449 599 зрителей.
Рекорд посещаемости был установлен на игре 3-го тура Новая Зеландия – Португалия (0:4). На арену в Санкт-Петербурге пришли 56 290 зрителей.
Три матча сборной России в сумме посетили 134 595 человек. Больше всего зрителей (50 251) было на игре с Новой Зеландией (2:0) в Санкт-Петербурге.
Опрос
Кто победит в Кубке конфедераций?
4446 голосов 9
- сборная Германии33%
- сборная Португалии45%
- сборная Чили18%
- сборная Мексики4%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.