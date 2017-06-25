Матчи группового этапа КК-2017 посетили около 450 тысяч зрителей

На 12 матчей группового этапа Кубка конфедераций-2017 в России на стадионы в Петербурге, Москве, Казани и Сочи сходили 449 599 зрителей.

Рекорд посещаемости был установлен на игре 3-го тура Новая Зеландия – Португалия (0:4). На арену в Санкт-Петербурге пришли 56 290 зрителей.

Три матча сборной России в сумме посетили 134 595 человек. Больше всего зрителей (50 251) было на игре с Новой Зеландией (2:0) в Санкт-Петербурге.

Возможно, в России все-таки любят футбол