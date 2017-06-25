Мэнни Пакьяо видит Флойда Мэйвезера фаворитом в бою против чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора.

«Считаю, что Флойд Мэйвезер выиграет, потому что бой состоится по правилам бокса, а не ММА. Поэтому преимущество будет на стороне Флойда. Я не думаю, что МакГрегор будет успешен в боксе, в чистом боксе. Надеюсь, что бой не выйдет скучным. Увидим», – заявил Пакьяо.

Тренер Пакьяо, Фредди Роуч, считает, что у его бойца все еще есть шанс провести реванш против Мэйвезера.

«Посмотрим, как будут развиваться события, но думаю, что еще один бой Мэйвезер – Пакьяо возможен. Флойд сперва говорит, что ушел из бокса, а потом возвращается, чтобы провести еще один поединок. Так что шанс [на еще один бой с Флойдом] у нас есть», – заметил Роуч.

Свой следующий бой Пакьяо проведет против Джеффа Хорна. Поединок состоится 2-го июля в Брисбене (Австралия).