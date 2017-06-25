В 16:00 в Баку начнется Гран-при Азербайджана, восьмой этап чемпионата мира в классе «Формула-1» 2017 года. Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна

Гран-при Азербайджана

Баку

25 июня 2017 года

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Кими Райкконен («Феррари»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Серхио Перес («Форс-Индия»)

7. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

8. Ланс Стролл («Уильямс»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено»)

14. Паскаль Верляйн («Заубер»)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)*

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Маркус Эрикссон («Заубер»)

18. Стоффель Вандорн («Макларен»)**

19. Фернандо Алонсо («Макларен»)***

20. Джолион Палмер («Рено»)****

* – Сайнс-младший оштрафован на 3 позиции за столкновение с Грожаном на Гран-при Канады

** – Стоффель Вандорн оштрафован на 35 позиций за смену нескольких элементов силовой установки и коробки передач

*** – Фернандо Алонсо оштрафован на 40 позиций за смену нескольких элементов силовой установки

**** – Палмер не участвовал в квалификации, но допущен до гонки