Артем Дзюба о скандальном послании: «Это шутка, а люди что-то додумывают и пытаются раздуть скандал»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о видео в инстаграме Александра Кокорина.

– Ваш пост в инстаграме вызвал неоднозначную реакцию и возможно кем-то был понят не верно. Что вы на самом деле имели ввиду? Кому была адресована публикация?

– Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то, – сказал Дзюба.

Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

И что это значит?