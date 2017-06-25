Артем Дзюба о скандальном послании: «Это шутка, а люди что-то додумывают и пытаются раздуть скандал»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о видео в инстаграме Александра Кокорина.
– Ваш пост в инстаграме вызвал неоднозначную реакцию и возможно кем-то был понят не верно. Что вы на самом деле имели ввиду? Кому была адресована публикация?
– Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то, – сказал Дзюба.
Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?
И что это значит?
Опрос
Как вы к этому относитесь?
23021 голос 4
- Поддерживаю, я тоже против Черчесова31%
- Кокорин и Дзюба устроили клоунаду69%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.