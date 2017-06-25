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    Артем Дзюба о скандальном послании: «Это шутка, а люди что-то додумывают и пытаются раздуть скандал»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о видео в инстаграме Александра Кокорина.

    – Ваш пост в инстаграме вызвал неоднозначную реакцию и возможно кем-то был понят не верно. Что вы на самом деле имели ввиду? Кому была адресована публикация?

    – Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то, – сказал Дзюба.

    Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

    И что это значит?

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    • Кокорин и Дзюба устроили клоунаду
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