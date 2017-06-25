Спортивный директор ЦСКА Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Слуцкому

Спортивный директор московского ЦСКА Олег Яровинский может перебраться в «Халл Сити».

Главным тренером «Халла» недавно стал . Слуцкий знаком с Яровинским по совместной работе в ЦСКА.

«Яровинский отправится в «Халл», где будет работать вместе с Леонидом Слуцким», – сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года, впоследствии он стал спортивным директором.

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