Федерер – второй игрок в истории, выигравший один турнир 9 раз

35-летний в 9-й раз стал чемпионом турнира в Галле

В финале швейцарец победил представителя Германии Александра Зверева (6:1, 6:3). Таким образом, Федерер стал всего вторым теннисистом в истории, выигрывавшим один турнир девять раз. Первым был , взявший по 10 титулов на «Ролан Гаррос», а также в Монте-Карло и Барселоне.

Кроме того, Федерер стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.

За всю историю своих выступлений в Галле Федерер лишь дважды играл с теннисистами из топ-10. В последний раз он встречался с игроком десятки на этом турнире в 2005 году, когда в финале обыграл . В 2001 году он в четвертьфинале проиграл Патрику Рафтеру, который был десятым в рейтинге.