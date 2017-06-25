Федерер – второй игрок в истории, выигравший один турнир 9 раз
35-летний Роджер Федерер в 9-й раз стал чемпионом турнира в Галле
В финале швейцарец победил представителя Германии Александра Зверева (6:1, 6:3). Таким образом, Федерер стал всего вторым теннисистом в истории, выигрывавшим один турнир девять раз. Первым был Рафаэль Надаль, взявший по 10 титулов на «Ролан Гаррос», а также в Монте-Карло и Барселоне.
Кроме того, Федерер стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.
За всю историю своих выступлений в Галле Федерер лишь дважды играл с теннисистами из топ-10. В последний раз он встречался с игроком десятки на этом турнире в 2005 году, когда в финале обыграл Марата Сафина. В 2001 году он в четвертьфинале проиграл Патрику Рафтеру, который был десятым в рейтинге.
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