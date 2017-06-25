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    ФИФА: «Все допинг-тесты игроков игроков сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат»

    Теги сборная России ФИФА допинг ЧМ-2014 WADA Кубок конфедераций

    Пресс-служба ФИФА опровергла появившуюся в английских СМИ информацию о том, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга.

    «ФИФА в тесном сотрудничестве с WADA продолжает расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена.

    Впрочем, ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку не может раскрывать детали расследований. В интересах ФИФА завершить данные процедуры как можно раньше, и пока что организация не может обнародовать другие детали.

    Что касается Кубка конфедераций, то у каждого игрока на анализ брали кровь и мочу, и все результаты были отрицательными.

    Кроме того, все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат.

    ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

    The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

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