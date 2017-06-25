Пресс-служба ФИФА опровергла появившуюся в английских СМИ информацию о том, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга.

«ФИФА в тесном сотрудничестве с WADA продолжает расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена.

Впрочем, ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку не может раскрывать детали расследований. В интересах ФИФА завершить данные процедуры как можно раньше, и пока что организация не может обнародовать другие детали.

Что касается Кубка конфедераций, то у каждого игрока на анализ брали кровь и мочу, и все результаты были отрицательными.

Кроме того, все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат.

ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга