Диалог Газзаева с Путиным, Доннарумма уходит из «Милана» и другие новости утра

1. Газзаев спросил Путина про ЧМ-2018 во время «Прямой линии». Получилось очень неловко.

2. А Овечкин хотел спросить про «Динамо» и хоккей в Новокузнецке. Но ему не дали слова.

3. Новость дня в Италии. Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Юного вратаря манит в «Реал».

4. «Эвертон» купил сразу двух игроков: вратаря Пикфорда за 25 млн фунтов (рекорд клуба) и полузащитника Классена за 25 млн евро. Это интересно.

5. Орлов назвал канал «Матч ТВ» «замечательным». И точка.

5. «Ростов» арендует Юсупова у «Зенита». На один год.

6. Мощный обмен в НХЛ. «Монреаль» забрал Друэна у «Тампы», взамен отдав молодого защитника Сергачева. Самый титулованный клуб НХЛ хочет побеждать здесь и сейчас, а в «Лайтнинг» стало на одного русского больше.

7. Россия выиграла принципиальный матч у Польши в Мировой лиге. Причем в гостях.

8. Чемпионский парад «Голден Стэйт» в Окленде посетили 2 млн человек. А ЛеБрон побрился налысо и начал готовиться к новому сезону.

9. Контракт adidas с РФС не будет продлен после 2018 года. Нынешнее соглашение было рассчитано на 10 лет.

10. Экс-чемпион мира по шахматам Карпов ответил на острые вопросы «Эха Москвы». «Сейчас русофобия страшная, никому не нужна сильная Россия».

11. Карлсен победил Карякина на супертурнире в Норвегии. После 8 туров лидирует по-прежнему Аронян.

Цитата дня. «Специалисты говорят мне, что у нас слишком много легионеров и слишком мало внимания детскому футболу». Владимир Путин – о спорте во время «Прямой линии».