Комментатор Геннадий Орлов высказался о телеканале .

– У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.

- Я без намеков, Геннадий Сергеевич.

– Ничего себе без намеков (смеется). Открыто сказал.

- Давайте про трансляции поговорим.

– Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, – заявил Орлов в эфире передачи #ТАКОЙФУТБОЛ.

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Мужики, вы как? Что не так с Орловым и его коллегами по «Матч ТВ»