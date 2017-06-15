Геннадий Орлов: «У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о телеканале «Матч ТВ».
– У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.
- Я без намеков, Геннадий Сергеевич.
– Ничего себе без намеков (смеется). Открыто сказал.
- Давайте про трансляции поговорим.
– Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, – заявил Орлов в эфире передачи #ТАКОЙФУТБОЛ.
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