Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка»

    Теги телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о телеканале «Матч ТВ».

    – У нас замечательный телеканал «Матч ТВ», на котором я работаю. И точка. Все.

    - Я без намеков, Геннадий Сергеевич.

    – Ничего себе без намеков (смеется). Открыто сказал.

    - Давайте про трансляции поговорим.

    – Всем надо совершенствоваться. Как футбол несовершенен, так и наши трансляции еще несовершенны, – заявил Орлов в эфире передачи #ТАКОЙФУТБОЛ.

    «Они с Тиной обанкротили «Матч ТВ». Геннадий Орлов против канала, на котором работает

    Мужики, вы как? Что не так с Орловым и его коллегами по «Матч ТВ»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться