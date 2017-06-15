«Тампа-Бэй» обменяла нападающего Джонатана Друэна и условный выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2018 в «Монреаль».

Взамен «Лайтнинг» получили защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ-2018.

В прошлом сезоне 22-летний Друэн набрал 53 (21+32) очка в 73 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-13».

Всего три сезона в лиге форвард провел за «молний». «Тампа» выбрала Друэна под третьим номером на драфте НХЛ-2013.

18-летний Сергачев был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта-2016 под девятым номером и сыграл в минувшем сезоне за основную команду 4 матча.

Россиянин провел 50 игр в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор» и набрал 43 (10+33) очка