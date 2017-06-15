НХЛ. «Тампа-Бэй» обменял Друэна в «Монреаль» на Сергачева
«Тампа-Бэй» обменяла нападающего Джонатана Друэна и условный выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2018 в «Монреаль».
Взамен «Лайтнинг» получили защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ-2018.
В прошлом сезоне 22-летний Друэн набрал 53 (21+32) очка в 73 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-13».
Всего три сезона в лиге форвард провел за «молний». «Тампа» выбрала Друэна под третьим номером на драфте НХЛ-2013.
18-летний Сергачев был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта-2016 под девятым номером и сыграл в минувшем сезоне за основную команду 4 матча.
Россиянин провел 50 игр в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор» и набрал 43 (10+33) очка
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