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    Доннарумма хочет перейти в «Реал»

    Теги ПСЖ Милан Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма намерен сменить клуб.

    У него есть предложения от «Реала» и «ПСЖ», но 18-летний итальянец серьезно рассматривает только вариант с мадридским клубом.

    Существует два варианта: либо трансфер состоится до 31 августа этого года, либо Доннарумма уйдет свободным агентом следующим летом. «Милан» не намерен продавать игрока, даже несмотря на его отказ продлевать контракт.

    Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»

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