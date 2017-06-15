Доннарумма хочет перейти в «Реал»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма намерен сменить клуб.

У него есть предложения от и «ПСЖ», но 18-летний итальянец серьезно рассматривает только вариант с мадридским клубом.

Существует два варианта: либо трансфер состоится до 31 августа этого года, либо Доннарумма уйдет свободным агентом следующим летом. не намерен продавать игрока, даже несмотря на его отказ продлевать контракт.

Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»