Доннарумма хочет перейти в «Реал»
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма намерен сменить клуб.
У него есть предложения от «Реала» и «ПСЖ», но 18-летний итальянец серьезно рассматривает только вариант с мадридским клубом.
Существует два варианта: либо трансфер состоится до 31 августа этого года, либо Доннарумма уйдет свободным агентом следующим летом. «Милан» не намерен продавать игрока, даже несмотря на его отказ продлевать контракт.
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