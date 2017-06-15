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    Владимир Путин: «Специалисты говорят мне, что у нас слишком много легионеров и слишком мало внимания детскому футболу»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России Владимир Путин детский футбол Краснодар Сергей Галицкий лимит на легионеров

    Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на ближайших турнирах и высказался о развитии футбола в стране.

    «Конечно, российские болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной.

    Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете вопросам подготовки смены, то есть слишком мало внимания уделяется вопросам развития детско-юношеского футбола.

    Правда, есть позитивные тенденции. Недавно я побывал в Краснодаре, и господин Галицкий проводит большую работу. Это частный проект, он и стадион построил, и целую футбольную школу создал.

    Все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами», – сказал Путин.

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