Газзаев – Путину о перспективах сборной России на ЧМ-2018: «У меня такое же мнение, как у вас»

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос известного российского тренера Валерия Газзаева о перспективах сборной России на ЧМ-2017.

– Как ваше мнение, Владимир Владимирович, как наша сборная должна сыграть на предстоящем ЧМ?

– Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мячик перекинули на мою сторону.

– Могу честно сказать: у меня такое же мнение, как у вас.

– Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе.

Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас есть, – сказал Путин.

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