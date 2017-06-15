Газзаев – Путину о перспективах сборной России на ЧМ-2018: «У меня такое же мнение, как у вас»
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос известного российского тренера Валерия Газзаева о перспективах сборной России на ЧМ-2017.
– Как ваше мнение, Владимир Владимирович, как наша сборная должна сыграть на предстоящем ЧМ?
– Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мячик перекинули на мою сторону.
– Могу честно сказать: у меня такое же мнение, как у вас.
– Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе.
Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас есть, – сказал Путин.
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