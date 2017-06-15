Мэйвезер и МакГрегор подерутся, «Зенит» взял Кузяева, суд удовлетворил иск «Матч ТВ» и другие новости утра

1. Флойд Мэйвезер и Конор МакГрегор все-таки проведут бой по правилам бокса! 26 августа, Лас-Вегас. Вы не можете это пропустить.

2. «Зенит» купил полузащитника «Ахмата» Далера Кузяева за 4 млн евро. А еще, говорят, в Питер может вернуться Игорь Денисов.

3. Суд первой инстанции удовлетворил иск «Матч ТВ» к Sports.ru. Телеканал отрицает официальный статус канала «Наш футбол» в YouTube.

4. Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет. Ему нравится в России.

5. В Европе два больших трансфера: «Манчестер Юнайтед» взял защитника «Бенфики» Линделефа, а «Бавария» купила хавбека «Лиона» Толиссо за 41,5 млн евро, это рекорд клуба.

6. «Динамо» и компания Бориса Ротенберга договорились о ликвидации долга в размере около 70 млн евро. Бизнесмен теперь связан с проектом «Петровский парк» (где стадион).

7. ЛеБрон Джеймс может уйти из «Кливленда» летом 2018 года. Его тянет ближе к Голливуду и медийным проектам.

8. Хоккейное «Динамо» все-таки допустили до участия в следующем сезоне КХЛ. Но долги пока не закрыты.

9. «Локомотив» подписал вратаря Никиту Медведева, который играл в «Ростове». А советником президента клуба стал... Дмитрий Булыкин.

10. Великий Роджер Федерер проиграл второй матч в сезоне. Его обыграл 39-летний Хаас.

11. Российский боксер Георгий Кушиташвили депортирован из Украины. Он направлялся на чемпионат Европы.

Цитата дня. Бывший водитель «Спартака»: «Автобус, наверное, виноват в поражении в Туле».