«Эвертон» приобрел вратаря Пикфорда у «Сандерленда» за рекордную сумму в 25 млн фунтов

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд продолжит карьеру в .

Игрок подписал 5-летний контракт с мерсисайдским клубом.

Сумма трансфера является рекордной в истории клуба – 25 миллионов фунтов. Она может вырасти до 30 миллионов с учетом бонусов.

Подробную статистику 23-летнего Пикфорда можно изучить здесь.

Фото: официальный сайт