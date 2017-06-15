«Эвертон» приобрел вратаря Пикфорда у «Сандерленда» за рекордную сумму в 25 млн фунтов
Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд продолжит карьеру в «Эвертоне».
Игрок подписал 5-летний контракт с мерсисайдским клубом.
Сумма трансфера является рекордной в истории клуба – 25 миллионов фунтов. Она может вырасти до 30 миллионов с учетом бонусов.
Подробную статистику 23-летнего Пикфорда можно изучить здесь.
Фото: официальный сайт «Эвертона»
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