Роналду должен 14,7 млн евро, ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, Манчини прилетел в Питер и другие новости дня

1. Прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 млн евро.

2. ЦСКА в 6-й раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

3. Новый тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург.

4. Игроки «Голден Стэйт» единогласно проголосовали против визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

5. Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев будут комментировать Кубок конфедераций на Первом канале.

6. Франция вдесятером грохнула Англию, румыны в большинстве дожали Чили и другие результаты товарищеских матчей.

7. Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года.

8. В Ингушетии болельщики устроили беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе.

9. Ренат Янбаев подписал 2-летний контракт с «Краснодаром».

10. Форвард Илья Ковальчук полностью восстановился после операции на колене.

11. Владимир Путин посетит первый матч сборной России на Кубке конфедераций на стадионе за 48 млрд рублей.

12. Российский боксер Сергей Ковалев собирается получить гражданство США (но это неточно).

Цитата дня. «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола». Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер набрасывает.