Слуцкий в «Халле», Россия – Чили – 1:1, новые виды на Олимпиаде и другие новости утра

1. Леонид Слуцкий стал главным тренером «Халла». Теперь Россия следит за чемпионшипом.

2. Россия сыграла вничью с Чили (1:1) в последнем матче перед Кубком конфедераций. Как сказал Станислав Черчесов, «вышли на другой левел».

3. В НБА «Кливленд» одержал первую победу над «Голден Стэйт» в финальной серии (1-3).

4. На летней Олимпиаде в Токио-2020 будет очень много нового – например, баскетбол 3x3 и смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании.

5. Курбан Бердыев официально вернулся в «Рубин» как главный тренер. Казань соскучилась.

6. А «Ростов» возглавил Леонид Кучук. В команду уже перешли вратари Песьяков и Абаев, а также защитник Паршивлюк.

7. В финале «Ролан Гаррос» сыграют Надаль и Вавринка. Рафа отдал всего 7 геймов Тиму, а Стэн за 4,5 часа справился с Марреем.

8. Швеция обыграла Францию в квалификации ЧМ-2018 благодаря голу с центра поля на 93-й минуте. И еще круче: Андорра выиграла первый официальный матч за 12 лет.

9. На гендиректора хоккейного «Динамо» Сафронова могут завести уголовное дело за финансовые махинации. Мощно.

10. Златан Ибрагимович стал свободным агентом (срок контракта с «МЮ» истек). Куда дальше?

11. Лучано Спаллетти стал главным тренером «Интера». До этого работал в «Роме».

12. Телеведущая Мария Командная ушла с «Матч ТВ» и теперь будет работать на американском Fox Sports. Интересно.

13. WADA прекратило расследование по 27 российским фехтовальщикам, упомянутым в докладе Макларена. Победа.

14. Российская команда Virtus.pro вылетела в 1/4 финала топ-турнира по Dota 2 в Москве. Все ждали парней в финале.