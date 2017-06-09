Ибрагимович стал свободным агентом

АПЛ огласила список игроков, у которых истекли соглашения с клубами.

«Манчестер Юнайтед» отпустил Златана Ибрагимовича.

«Арсенал» не стал продлевать контракт с Яя Саного, Джон Терри покинет «Челси».

«Кристал Пэлас» расстался сразу с 11 футболистами, в список попали Жонатан Бентеке (младший брат Кристиана Бентеке), Матье Фламини, Джо Ледли и Фрэйзер Кэмпбелл.

Соглашения с «Манчестер Сити» закончились у Пабло Сабалеты, Хесуса Наваса, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Гаэля Клиши.

Альваро Арбелоа покинет «Вест Хэм», Даррен Флетчер – «Вест Бромвич».

С полным списком игроков, ставших свободными агентами, можно ознакомиться здесь.