Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ибрагимович стал свободным агентом

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия

    АПЛ огласила список игроков, у которых истекли соглашения с клубами.

    «Манчестер Юнайтед» отпустил Златана Ибрагимовича.

    «Арсенал» не стал продлевать контракт с Яя Саного, Джон Терри покинет «Челси».

    «Кристал Пэлас» расстался сразу с 11 футболистами, в список попали Жонатан Бентеке (младший брат Кристиана Бентеке), Матье Фламини, Джо Ледли и Фрэйзер Кэмпбелл.

    Соглашения с «Манчестер Сити» закончились у Пабло Сабалеты, Хесуса Наваса, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Гаэля Клиши.

    Альваро Арбелоа покинет «Вест Хэм», Даррен Флетчер – «Вест Бромвич».

    С полным списком игроков, ставших свободными агентами, можно ознакомиться здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться