Ибрагимович стал свободным агентом
АПЛ огласила список игроков, у которых истекли соглашения с клубами.
«Манчестер Юнайтед» отпустил Златана Ибрагимовича.
«Арсенал» не стал продлевать контракт с Яя Саного, Джон Терри покинет «Челси».
«Кристал Пэлас» расстался сразу с 11 футболистами, в список попали Жонатан Бентеке (младший брат Кристиана Бентеке), Матье Фламини, Джо Ледли и Фрэйзер Кэмпбелл.
Соглашения с «Манчестер Сити» закончились у Пабло Сабалеты, Хесуса Наваса, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Гаэля Клиши.
Альваро Арбелоа покинет «Вест Хэм», Даррен Флетчер – «Вест Бромвич».
С полным списком игроков, ставших свободными агентами, можно ознакомиться здесь.
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