Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Станислав Черчесов: «Сборная России добилась прогресса, вышла на другой «левел»

    Теги Станислав Черчесов сборная России сборная Чили товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против сборной Чили (1:1).

    «Почему Шишкин играл с первых минут, а не Джикия? Почему, почему, почему... Давайте это слово уберем, я как студент здесь отчитываюсь. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провел в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты.

    Сегодня мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии. Отыгрались, но пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до турнира добавим еще в каких-то компонентах. Скачок – совершенно другого уровня команда. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч. Схема была 5-3-2, теперь 5-4-1.

    Выход Санчеса на замену? Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови.

    Мы часто отрабатывали стандарты – так было и с Венгрией, например. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты – это не футбол, но его часть, которая иногда становится самой важной.

    Надо прибавлять во всех компонентах. По сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса, есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел», – сказал Черчесов.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных России и Чили.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться