Швеция обыграла Францию благодаря голу Тойвонена с центра поля на 93-й минуте

Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен принес победу своей команде в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Франции (2:1).

30-летний форвард воспользовался ошибкой вратаря французов на 93-й минуте. Голкипер покинул штрафную площадь и отдал неточный пас в центр поля, откуда сходу ударил Тойвонен.

Это первый гол Тойвонена в составе сборной Швеции с 10 октября 2016 года.

В 6 матчах квалификационного раунда ЧМ-2018 Швеция и Франция набрали по 13 очков.