Швеция обыграла Францию благодаря голу Тойвонена с центра поля на 93-й минуте
Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен принес победу своей команде в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Франции (2:1).
30-летний форвард воспользовался ошибкой вратаря французов Уго Льориса на 93-й минуте. Голкипер покинул штрафную площадь и отдал неточный пас в центр поля, откуда сходу ударил Тойвонен.
Это первый гол Тойвонена в составе сборной Швеции с 10 октября 2016 года.
В 6 матчах квалификационного раунда ЧМ-2018 Швеция и Франция набрали по 13 очков.
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