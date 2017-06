Мария Командная уходит с «Матч ТВ», она будет работать в FOX Sports

Телеведущая Мария Командная покидает .

Журналистка будет работать в FOX Sports.

«Очень горжусь, что стала частью семьи FOX. Увидимся на FOX Sports во время Кубка конфедераций», – написала Командная.

So proud to become a part of the FOX Family. See you on @FoxSports during the Confederations Cup! pic.twitter.com/HcFHo8aqQp