На гендиректора «Динамо» Сафронова могут завести уголовное дело за финансовые махинации
На генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова могут завести уголовное дело, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что информация получена из источников в правоохранительных органах.
Функционеру инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и «откаты» через агентов.
Официальный доход Сафронова в «Динамо» за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.
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