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    На гендиректора «Динамо» Сафронова могут завести уголовное дело за финансовые махинации

    Теги происшествия Андрей Сафронов КХЛ Динамо

    На генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова могут завести уголовное дело, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сообщается, что информация получена из источников в правоохранительных органах.

    Функционеру инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и «откаты» через агентов.

    Официальный доход Сафронова в «Динамо» за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.

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