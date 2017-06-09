На гендиректора «Динамо» Сафронова могут завести уголовное дело за финансовые махинации

На генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова могут завести уголовное дело, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что информация получена из источников в правоохранительных органах.

Функционеру инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и «откаты» через агентов.

Официальный доход Сафронова в «Динамо» за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.

Обыск в офисе хоккейного «Динамо». Что происходит?

Общий долг московского «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 млн руб