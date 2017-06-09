Песьяков и Абаев перешли в «Ростов»

Вратарь Сергей Песьяков покинул .

Футболист стал игроком «Ростова». Песьяков подписал контракт, рассчитанный на два года.

Вратарь Илья Абаев также перешел в «Ростов». Ранее права на футболиста принадлежали . Заключительную часть сезона он провел в аренде в «Краснодаре».

Абаев заключил с контракт, составленный по схеме «1+1».