Песьяков и Абаев перешли в «Ростов»
Вратарь Сергей Песьяков покинул «Спартак».
Футболист стал игроком «Ростова». Песьяков подписал контракт, рассчитанный на два года.
Вратарь Илья Абаев также перешел в «Ростов». Ранее права на футболиста принадлежали «Локомотиву». Заключительную часть сезона он провел в аренде в «Краснодаре».
Абаев заключил с «Ростовом» контракт, составленный по схеме «1+1».
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