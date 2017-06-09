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    Песьяков и Абаев перешли в «Ростов»

    Теги Спартак Локомотив Ростов Премьер-лига Россия трансферы ФНЛ Илья Абаев Сергей Песьяков Краснодар Спартак-2

    Вратарь Сергей Песьяков покинул «Спартак».

    Футболист стал игроком «Ростова». Песьяков подписал контракт, рассчитанный на два года.

    Вратарь Илья Абаев также перешел в «Ростов». Ранее права на футболиста принадлежали «Локомотиву». Заключительную часть сезона он провел в аренде в «Краснодаре».

    Абаев заключил с «Ростовом» контракт, составленный по схеме «1+1».

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      40%

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