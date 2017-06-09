«Рубин» подтвердил назначение Бердыева
«Рубин» достиг принципиальной договоренности с Курбаном Бердыевым о его возвращении на пост главного тренера казанской команды.
«Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах», – сказал президент «Рубина» Радик Шаймиев.
«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», – описал ситуацию генеральный директор казанского клуба Рустам Саяхов.
Бердыев уже возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом (2008, 2009), выигрывала Кубок России (2012), два раза брала Суперкубок России (2010, 2012).
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