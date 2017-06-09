Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Слуцкий возглавил «Халл»

    Теги Леонид Слуцкий трансферы Халл Д2 Англия

    «Халл» официально подтвердил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

    Россиянин прибудет в расположение «тигров» на следующей неделе. Для этого он должен получить разрешение на работу в Великобритании.

    «Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. Мы выбирали кандидатов, и внимание Слуцкого к деталям, его соображения касательно игрового стиля, его амбиции выделили Леонида из числа остальных.

    Клуб сформировал планы по предсезонной тренировочной подготовке и товарищеским матчам. Ряд интересных игр будет анонсирован на следующей неделе. Слуцкий уже формирует команду. Этот тренер добивался успехов и на клубном уровне, и на уровне сборных. Я воодушевлен его планами вернуть нас в премьер-лигу», – сказал вице-председатель «Халла» Эхаб Аллам.

    «Тигры» проведут следующий сезон в чемпионшипе.

    Иллюстрация: официальный сайт «Халла»

    Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?

    Опрос

    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    29309 голосов 13
    • Успех: выйдет в АПЛ
      31%
    • Нормально: отработает сезон
      46%
    • Провал: уволят до конца сезона
      23%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться