В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв девятикратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Полуфинал