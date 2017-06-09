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    Ролан Гаррос. 1/2 финала. Маррей и Вавринка начнут в 13:45 мск

    Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей Ролан Гаррос результаты ATP Стэн Вавринка Доминик Тим

    В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв девятикратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Полуфинал

    Энди Маррей (Великобритания) Стэн Вавринка (Швейцария)
    Дата проведения
    9 июня, 11.45
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    9 июня, 14.30
    Онлайн матча

     

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