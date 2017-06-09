Ролан Гаррос. 1/2 финала. Маррей и Вавринка начнут в 13:45 мск
В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв девятикратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 9 июня, 11.45
- Дата проведения
- 9 июня, 14.30
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