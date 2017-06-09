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    Кучук возглавил «Ростов», Кириченко остается в штабе

    Теги Ростов Дмитрий Кириченко Премьер-лига Россия трансферы Леонид Кучук Сергей Клещенко

    Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».

    Стороны заключили контракт, составленный по схеме «1+1».

    В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.

    Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.

    Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.

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      56%
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      40%

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