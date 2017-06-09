Кучук возглавил «Ростов», Кириченко остается в штабе
Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».
Стороны заключили контракт, составленный по схеме «1+1».
В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.
Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.
Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.
Опрос
Что будет с «Ростовом» без Бердыева?
28438 голосов 2
- Останется претендентом на медали4%
- Станет середняком56%
- Вылетит в ФНЛ40%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.