Кучук возглавил «Ростов», Кириченко остается в штабе

Леонид Кучук стал главным тренером .

Стороны заключили контракт, составленный по схеме «1+1».

В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.

Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.

остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.

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