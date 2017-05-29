Компания Дерипаски может стать спонсором «Ротора»

Компания «Русал», главным акционером и президентом которой является миллиардер Олег Дерипаска, ведет переговоры с администрацией Волгоградской области на предмет финансирования .

Сейчас клуб, являющийся автономным учреждением, принадлежит администрации. Планируется преобразовать его в акционерное общество, а в будущем на баланс акционеров клуба перейдет стадион «Волгоград», который примет матчи чемпионата мира.

«Русал» – один из крупнейших производителей алюминия в мире. «Ротор» досрочно выиграл зону «Юг» второго дивизиона и гарантировал себе выход в .