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    Телерейтинги РФПЛ сократились на 18% за год и более чем в полтора раза за три года

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия бизнес телевидение РФПЛ Газпром-Медиа Матч ТВ

    Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги за год сократилась на 18,2% — до 662,6 тыс. человек, следует из данных, предоставленных телеизмерительной компанией Mediascope (бывший TNS), подготовленных по запросу Rambler News Service.

    Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории) чемпионата России по футболу по итогам сезона составил 1%, сократившись за год на 0,2%.

    Матчи сезона 2016/17 транслировались только по телеканалу «Матч ТВ». В предыдущем сезоне чемпионат транслировали телеканалы НТВ, «Первый», «Россия-2» и «Матч ТВ».

    Телерейтинги РФПЛ по сравнению с сезоном-2013/14 упали уже более чем в полтора раза: тогда средний рейтинг футбольных трансляций, выходивших на каналах НТВ и «Первый», сорставил 1,7%, а средняя аудитория – 1,16 млн зрителей.

    Тина Канделаки: «Рейтинги «Матч ТВ» – это как сборная России по футболу»

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