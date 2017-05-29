Валерий Карпин о лимите на легионеров: «В еврокубках нет клуба, в котором играют футболисты одной страны. Неужели вся Европа глупее нас?»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о лимите на легионеров.

– Интересная ситуация намечается в еврокубках. Против нас будет играть мировой интернационал. А мы – с собственной гордостью, откалиброванные по национальному признаку.

– То, что мы самые умные, давно известно. Мир – в одном направлении, а мы почему-то всегда в другом. Не надо ничего придумывать, велосипеды давно изобретены! В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас?

– Жизнеспособна ли в этой связи такая модель: если государство не хочет тратить деньги на легионеров, пусть отменит их в тех клубах, которые оно финансирует. Частники же разберутся сами.

– Согласен. Каждый вправе сам решать, на что ему тратить деньги. Не хотите легионеров? Нет проблем. Смешно это будет или нет, посмотрим, но это будет правомерно. А почему частные клубы должны уходить со свободного рынка? Они создавались под другую модель, их владельцы должны сами решать, как тратить собственные деньги.

– Наша молодежь неплохо выглядит по своим возрастам в сравнении с иностранцами. Но скисает, как только подрастает и вступает в конкуренцию с легионерами. Почему?

– По-моему, все очевидно. Парня подготовили, он доказал, что на что-то способен. После этого его убивают деньгами. Потому что лимит – всем нужны хорошие российские игроки.

– Давайте отменим лимит. Но в клубах останутся огромные деньги. И вряд ли рабочие места будут отданы россиянам. Качественных легионеров попросту больше на свете.

– Все правильно. А хорошие россияне тем временем поедут во Францию, в Испанию, в Италию, если они действительно хороши. Да хоть в тот же «чемпионшип» или в Чехию с Финляндией, на здоровье. Тогда на чемпионате Европы станем выглядеть как Уэльс с Исландией. Все перекрестятся и скажут: «Слава Богу».

– Вернемся к тому, с чего начали. Как должно поступить государство? Продолжать вкладывать деньги в легионеров? Запретить их? Полностью уйти из профессионального футбола – как финансово, так и административно?

– Либо уйти, либо придерживаться европейских и мировых правил. Тогда конкуренция будет по-настоящему эффективной, – сказал Карпин.